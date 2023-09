David Beckham e Victoria: le rivelazioni sui primi incontri! Squallido? Lo abbiamo fatto tutti

SportFair

David Beckham e la moglie Victoria sono finiti sotto i riflettori nelle ultime ore. La coppia sarà protagonista di una nuova docu-serie di Netflix, che uscirà prossimamente nella piattaforma streaming. La serie tv parla della vita dell’ex centrocampista dello United, ma anche della sua vita privata.

In attesa di poter vedere gli episodi in tv, in uscita il 4 ottobre, alcune anticipazioni stanno facendo il giro del mondo. Tra gli ‘assaggi’ del nuovo prodotto Netflix ci sono alcune curiosità e retroscena sulla storia d’amore tra il calciatore inglese e l’ex Spice.

Il primo incontro tra David e Victoria

David Beckham e Victoria erano entrambi delle grandi star all’epoca, con l’ex Spice ai vertici delle classifiche nel 1997 ed il calciatore inglese che aveva già ottenuto grandi successi in Premier League e Fa Cup.

Data la loro fama, i due hanno cercato di tenere la loro storia d’amore segreta e Victoria ha rivelato che i loro primi incontri sono stati in alcuni parcheggi. “Il mio manager continuava a dire ‘cerca di tenere la cosa nascosta’. Quindi ci incontravamo nei parcheggi e non è così squallido come sembra“, ha ammesso l’ex Spice.

I due si incontrarono per la prima volta a una partita di calcio di beneficenza e Victoria ha rivelato di aver scritto il suo numero di telefono sul retro di un biglietto aereo che aveva con sé, che ha ancora. Nel 1998 David e Victoria si fidanzarono e dopo 18 mesi si sposarono e dal loro amore sono nati negli anni successivi quattro splendidi figli.

I due divennero la coppia di celebrità più famosa della nazione e da allora sono conosciuti come Posh e Becks.

Lo ‘scandalo’ del parcheggio

In tanti gridano allo scandalo, dicendosi disgustati dalla scelta di Victoria e David di incontrarsi in un parcheggio, ma di squallido c’è ben poco. Giovani, belli e famosi, i due desideravano solo un po’ di privacy e in un momento così importante per loro era difficile, se non impossibile, potersi permettere qualcosa di diverso senza essere circondati da paparazzi e finire sulle prime pagine dei tabloid. La coppia ha avuto molto tempo, poi, per ‘recuperare’ e concedersi appuntamenti migliori. Ma chi l’ha detto che non può esserci del romanticismo in un appuntamento al parcheggio? In fondo, quasi tutti, almeno una volta nella vita ci sono passati. C’è a chi è andata male, a chi, invece, come Posh e Becks, è andata più che bene.