“Virtù e debolezze”, Volandri risponde a Fognini: Coppa Davis rovente

SportFair

“Una mancanza di rispetto nei miei confronti“. Così Fabio Fognini aveva commentato la mancata convocazione in Coppa Davis da parte del capitano dell’Italia, Filippo Volandri. Assenza resa ancora più pesante dai forfait di Berrettini e Sinner: Fognini non è stato chiamato neanche per prendere il posto di uno dei due.

I capitano dell’Italia di Coppa Davis, Filippo Volandri, è intervenuto sull’argomento attraverso un’agenzia Ansa, nella quale ha spiegato: “mi dispiace leggere le parole di Fabio Fognini, per la scelta dei toni e dei termini, sopra le righe, che riserva non solo al sottoscritto, ma anche a un team che lo ha sempre sostenuto e a una federazione che ne ha sempre accettato virtù e debolezze. Trovo le parole di Fabio profondamente ingrate“.

Volandri ha poi motivato la sua scelta: “il suo rendimento negli ultimi tre mesi non rispondeva ai criteri che, a mio parere, vanno soddisfatti per ottenere una convocazione in Davis“.