Coppa Davis, l’Italia si rialza! Sonego salva 4 match point e batte Jarvis in rimonta

Sotto 3-6 al primo set e 4-5 al secondo, sul 15-40 per Jarvis, Lorenzo Sonego ha iniziato a vedere i fantasmi. La sconfitta contro Galarneau, carneade canadese, brucia ancora. Un altro ko rischiava di costare caro all’Italia, nella sfida da dentro o fuori contro il Cile: avrebbe vanificato la vittoria in rimonta di Arnaldi contro Garin, rimandato la possibilità di vittoria al doppio e soprattutto bocciato la scelta del capitano Volandri (già ampiamente criticato) di lasciare a riposo Musetti.

Fortunatamente Sonego quei fantasmi li ha scacciati. Quattro match point salvati, un break nel game successivo e il 7-5 che ha rimesso il match in parità. Unip Arena di Bologna letteralmente impazzita per l’azzurro che si è portato a casa anche il secondo set per 6-4. Italia sul 2-0 contro il Cile, gara chiusa in attesa del possibile 3-0 del doppio. Poi toccherà alla Svezia.