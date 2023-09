Coppa Davis, che regalo del Canada all’Italia! La combinazione per gli azzurri

SportFair

Grande regalo del Canada all’Italia in Coppa Davis, adesso è tutto nelle mani degli azzurri. Il Canada, già qualificato, gioca con grandi motivazioni contro il Cile e la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1. Subito una sorpresa nel primo match con la vittoria di Galarneau contro Tabilo con il punteggio di 2-0 (6-3, 7-5).

Nel secondo match il Cile alza la testa e Jarry vince agevolmente contro Diallo con il risultato di 0-2 (4-6, 4-6). Nell’ultimo match in campo il doppio, successo del Canada con la coppia Galarneau-Pospisil in grado di imporsi contro Barrios Vera-Tabilo con il punteggio di 2-0 (6-3, 7-6). L’Italia avrà bisogno di un solo punto, ovvero vincere una sola partita, contro la Svezia per volare a Malaga.