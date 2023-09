Coppa Davis, occhio al biscotto! L’Italia si qualifica se…

SportFair

Dopo la netta sconfitta per 3-0 contro il Canada, l’Italia ha rialzato la testa battendo 3-0 il Cile nella seconda sfida di Coppa Davis. Un risultato importante in una gara da dentro o fuori che rimanda ogni discorso qualificazione alla sfida contro la Svezia. Gli azzurri di capitan Volandri, purtroppo, non sono totalmente padroni del proprio destino. Vediamo le combinazioni che porterebbero alla qualificazione degli azzurri. E occhio allo spettro del biscotto…

Rischio biscotto

C’è la possibilità che Canada e Cile passino il turno a braccetto, il più classico dei biscotti che estrometterebbe l’Italia dalla competizione. Questo accadrebbe in caso di arrivo di tre squadre a pari punti. In questo caso, per determinare la classifica, entrerebbe in gioco la percentuale di vittorie/sconfitte. Se il Cile dovesse vincere 3-0 contro il Canada si delineerebbe uno scenario in cui Italia, Cile e Canada avrebbero 6 match vinti e 3 persi.

In questo caso i set condannerebbero gli azzurri. L’Italia ha vinto 7 set e ne ha persi 9. Il Cile ne ha vinti 9 e ne ha persi 7. Il Canada ne ha vinti 12 e ne ha persi 2. L’Italia potrebbe arrivare, nella migliore delle ipotesi, sul 13-9 (percentuale del 59.09%). Il Cile sul 15-10 e il Canada sul 12-8 (peggiori casi per entrambe) sarebbero al 60%.

Dunque, anche se il Cile vincesse tutti e 3 i match per 2-1 contro il Canada, l’Italia sarebbe eliminata. Allo stesso tempo, il Canada è già qualificato anche perdendo tutte e 3 le sfide 2-0. La Nazionale della Foglia d’Acero ha bisogno di appena 2 set vinti per essere sicura del primo posto, nel caso in cui l’Italia batta la Svezia (in caso contrario dovrebbe battere il Cile). Mettiamola così: le motivazioni per vincere sono davvero poche.

L’Italia si qualifica se…

Batte la Svezia 3-0 o 2-1 e il Cile non batte 3-0 il Canada

Batte la Svezia 3-0 o 2-1 e il Cile perde contro il Canada con qualsiasi risultato

Perde con la Svezia 1-2 e il Cile perde contro il Canada con qualsiasi risultato

In caso di sconfitta 3-0 degli azzurri e contemporanea sconfitta 3-0 del Cile contro il Canada si dovrà calcolare il coefficiente set tra Italia, Svezia e Cile tutte a 3 punti.