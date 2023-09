Coppa Davis, pessimo esordio per l’Italia: Sonego sconfitto dal 200° al mondo

SportFair

Inizia con il piede sbagliato per l’Italia la sfida di Coppa Davis che vede gli azzurri contrapposti al Canada. Orfana di Berrettini e Sinner, l’Italia schiera Sonego, numero 38 ATP, nella prima sfida contro il Canada che, a sua volta deve fare a meno di Shapovalov e schiera il numero 200 ATP, Alexis Galarneau.

Una sfida che sembra premiare l’azzurro, almeno sulla carta, ma rivelatasi più complicata del previsto. Primo set durato 75 minuti nel quale Sonego si è arreso al tie-break per 10-8. Secondo set, durato 5 minuti in meno, concluso 6-4 in favore del canadese che ha ribaltato il pronostico. L’Italia, sotto nel punteggio, dovrà affidarsi a Musetti per recuperare lo svantaggio nella sfida contro Diallo.