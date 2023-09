Coppa Davis, Arnaldi risolleva l’Italia: vince contro Garin e regala il primo punto

SportFair

L’Italia si riscatta in Coppa Davis e conquista il primo punto contro il Cile. Dopo il disastro contro il Canada, gli azzurri si sono affidati a Matteo Arnaldi ed il risultato è stato di altissimo livello. Il 22enne si è confermato in grande spolvero ed è stato in grado di imporsi in rimonta contro Cristian Garin.

Il cileno entra meglio in partita e vince senza troppi problemi il primo set con il punteggio di 2-6. L’Italia sembra alla corde, poi si registra la grande reazione dell’italiano. Arnaldi vince il secondo set sul 6-4, poi si conferma anche nel terzo 6-3. Adesso in campo Sonego contro Jarry.