Coppa Davis, gioia Arnaldi! Borg si arrende: Italia alla fase finale

Serviva una sola vittoria all’Italia per staccare il pass per la fase finale di Malaga. Via il dente e via il dolore, pratica sbrigata alla prima occasione utile. Matteo Arnaldi ha battuto Leo Borg nel primo incontro Italia-Svezia del pomeriggio e gli azzurri hanno ottenuto la qualificazione matematica all’ultimo atto del torneo.

Una vittoria importante per il giovane azzurro, numero 47 al mondo, che riscatta la Nazionale di capitan Volandri, messa in forte discussione dopo il pessimo 3-0 subito dal Canada orfano di Shapovalov. Il successo contro il Cile (poi battuto anche dal Canada) ha dato grande fiducia e ha permesso all’Italia di giocarsi le sue chance, capitalizzate oggi da Arnaldi con un netto 6-4 / 6-3 sul figlio di Bjorn Borg.