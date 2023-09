Come sta Sophia Loren? Aggiornamenti sulle condizioni dell’attrice dopo la caduta

SportFair

Disavventura per Sophia Loren. La famosa attrice è stata costretta ad un intervento chirurgico dopo un incidente domestico. L’89enne è caduta nella sua casa di Ginevra, rimediando una frattura all’anca.

Sull’account ufficiale della catena di ristoranti della Loren è stato pubblicato ieri un aggiornamento sulle sue condizioni: “nella giornata di oggi una caduta nella sua casa di Ginevra ha causato alla Signora Loren delle fratture a livello dell’anca. Operata con esito positivo, dovrà ora osservare un breve periodo di convalescenza cui seguirà un percorso per la riabilitazione. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la Signora tornerà prestissimo con noi. Tutto il team di Sophia Loren Restaurant coglie quest’occasione per augurarle una prontissima guarigione.”

L’89enne è costretta dunque adesso ad un periodo di riposo e dovrà quindi annullare tutti i suoi prossimi impegni. I