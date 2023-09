Coco Gauff strepitosa! A 19 anni trionfa agli US Open e vince il primo titolo Slam

SportFair

Spettacolo di altissimo livello nell’ultimo atto degli US Open in campo femminile, di fronte Gauff e Sabalenka in una finale di altissimo livello. La statunitense è stata protagonista di una rimonta da impazzire e ad appena 19 anni inizia ad entrare nella storia del tennis. La carriera della classe 2004 si preannuncia da record.

Partenza fortissima della bielorussa che prova a mettere subito le cose in chiaro: il primo set si chiude a favore di Sabalenka sul punteggio di 2-6. Coco Gauff entra in partita dal secondo set e per l’avversaria sono dolori. La statunitense ribalta tutto e chiude con uno strepitoso 6-3, 6-2. A 19 anni vince gli US Open e conquista il primo Slam.