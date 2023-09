Formula 1, Verstappen ad un passo dal titolo: la nuova classifica piloti

SportFair

Max Verstappen è tornato! L’olandese della Red Bull ha conquistato oggi il GP del Giappone, dominando dal primo all’ultimo giro, senza difficoltà. Una vittoria facile per il campione del mondo, che si trova adesso ad un passo dal suo terzo titolo iridato consecutivo. Verstappen sale a quota 400 punti, seguito dal compagno di squadra Sergio Perez, oggi ritirato, e Lewis Hamilton.

Il messicano della Red Bull è l’unico ancora in lotta per il titolo, ma Verstappen in Qatar può già festeggiare. Quarto in classifica Fernando Alonso, seguito dalle Ferrari di Sainz e Leclerc, rispettivamente quinto e sesto.

La classifica piloti dopo il GP del Giappone

1. Verstappen 400

2. Perez 223

3. Hamilton 190

4. Alonso 174

5. Sainz 150

6. Leclerc 135

7. Norris 115

8. Russell 115

9. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hulkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. LAWSON 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0