Ciclismo, incubo Lopez: sequestrato e rapinato in Colombia

Un vero e proprio incubo quello vissuto da Miguel Angel Lopez, famoso ciclista colombiano, capace di chiudere per 7 volte in top 10 nei grandi giri. Nella giornata di giovedì l’atleta, attualmente sospeso per una presunta violazione del regolamento antidoping, è risultato vittima di un vero e proprio agguato da parte di 3 malviventi.

I tre uomini lo hanno fermato, insieme alla moglie, fuori dalla sua fattoria a Pesca, nel dipartimento di Boyaca, Colombia. Il ciclista è stato tenuto sotto sequestro per oltre 3 ore e ha subito il furto dell’auto, del telefono e di una piccola somma di contanti.