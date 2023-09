Laporte del paradiso! Il francese è Campione Europeo: beffa van Aert

SportFair

Cala il sipario sugli Europei di Ciclismo 2023. Le strade di Drenthe (Olanda), fanno da cornice alla prova in linea maschile, ultimo appuntamento della 4 giorni europea. Un tracciato lungo 199.8 km, da Assen al Col du VAM, su un percorso quasi completamente pianeggiante: unica ascesa di giornata il Col du VAM (400 metri al 4.2% di pendenza media e massime all’11%), noto agli appassionati di ciclocross per essere stato protagonista negli Europei 2021.

Finale emozionante con Christophe Laporte che è riuscito a capitalizzare i 9 secondi di vantaggio dagli inseguitori resistendo alla rimonta di Wout van Aert, per l’ennesima volta secondo in classifica. Completa il podio Kooij. Primo titolo europeo per la Francia. Niente da fare per l’Italia che ha visto i propri piani naufragare, in un ottimo momento, a causa della caduta di Filippo Ganna.