Chi è più forte tra Valentino Rossi e Marc Marquez? La risposta di Jorge Lorenzo

In attesa del prossimo appuntamento del campionato di MotoGP in India, continuano a scatenarsi discussioni sugli scontri del passato. E’ tornato alla ribalta il duello tra Valentino Rossi e Marc Marquez che ha condizionato gli ultimi anni del motociclismo. Non solo il duello in pista, ma anche e soprattutto i momenti di tensione e discussione.

Chi è più forte tra Valentino Rossi e Marc Marquez? Jorge Lorenzo, un altro ex pilota, sembra avere le idee chiare: “sono due incredibili campioni, hanno vinto Mondiali che sono passati alla storia. Io direi che Valentino batte Marc in carisma e intelligenza, in questi aspetti è il più forte”, ha spiegato in un’intervista a ‘Guru Pick’.

“Se parliamo di talento, velocità e aggressività in pista, Marc Marquez è superiore, e non si arrende mai”, ha continuato Lorenzo. “E’ una decisione difficile da prendere, ma se dovessi scegliere andrei su Marc Marquez”.