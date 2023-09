Caso Egonu e non solo, silurato il Ct Mazzanti: svolta sul nome del sostituto

SportFair

E’ un momento difficile in casa Italvolley dentro e fuori dal campo. La squadra femminile è pronta ad affrontare una vera e propria rivoluzione dopo il mancato accesso diretto alle Olimpiadi di Parigi 2024 e soprattutto per il caso Egonu. La rottura tra il Ct Mazzanti e l’atleta è definitiva e le ultime vicende hanno confermato i malumori.

Secondo le ultime notizie il presidente federale Giuseppe Manfredi avrebbe deciso di ‘silurare’ il Ct Davide Mazzanti, in discussione dal punto di vista tecnico e dei rapporti. Per l’addio è ormai questione di tempo ed è stata individuata una figura in grado di riportare tranquillità con Paola Egonu, Monica Di Gennaro e Cristina Chirichella. Il nome prescelto è quello di Julio Velasco.

Chi è Julio Velasco

Julio Velasco è un dirigente sportivo e allenatore argentino di pallavolo. Le prime esperienze della carriera sono state con Ferro Carril Oeste, vice dell’Argentina, VC Jesi e Panini. La definitiva consacrazione si registra dal 1989 nel ruolo di Ct della Nazionale italiana. Alla guida della squadra vince anche tre campionati d’Europa e due campionati del mondo. Poi passa alla Nazionale femminile.

Dal 2001 al 2019 le esperienze con Repubblica Ceca, Piacenza, Modena, Gabeca, Spagna, Iran, Argentina e Modena. L’ultima avventura è stata alla guida di Busto Arsizio. Adesso il probabile ritorno in Nazionale femminile con il chiaro obiettivo di riportare risultati e tranquillità.