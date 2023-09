Caso Egonu e non solo, volley al veleno: i nomi delle ammutinate contro Mazzanti

SportFair

Una debacle scottante quella dell’Italia agli Europei di Volley 2023. Le azzurre erano tra le favorite per la vittoria finale, ma non solo hanno mancato l’accesso alla finale per il titolo, sono rimaste anche senza medaglia perdendo la ‘finalina’ per il terzo posto. Un finale amaro dopo un cammino vincente per le pallavoliste della Nazionale. Un finale che rischia di spezzare il gruppo definitivamente.

Dopo l’ultima gara Paola Egonu si è chiamata fuori dal gruppo che prenderà parte al preolimpico in programma a Lodz (Polonia) dal 16 al 24 settembre. “Un periodo di riposo” che sarebbe stato “concordato con CT e presidente federale“, si legge nella nota diffusa dalla Federazione. Scelta che alimenta i rumor sul malcontento della pallavolista di Cittadella. E non solo: sarebbe in atto un vero e proprio ammutinamento.

Il retroscena dal Brasile

Dal Brasile arriva un velenoso retroscena che rischia di alzare definitivamente il velo sulle fragilità della Nazionale femminile di Volley. Bruno Voloch, giornalista di “O Tempo”, sarebbe stato informato da una giocatrice brasiliana di un vero e proprio ammutinamento in atto all’interno del gruppo azzurro. Il giornalista fa i nomi delle ammutinate: Paola Egonu, Cristina Chirichella, Caterina Bosseti e Monica De Gennaro.

Il quartetto avrebbe chiesto l’estromissione del CT Mazzanti dalla Nazionale, minacciando di non vestire più la maglia azzurra. Pressioni alle quali il presidente Manfredi non avrebbe ceduto, confermando di fatto il CT.