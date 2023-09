Caso Egonu, messaggio ‘esplosivo’: la frase dell’oroscopo per lanciare frecciate | FOTO

SportFair

In casa Italvolley è sempre più calda la situazione legata al caso Paola Egonu. E’ andata in scena una rottura definitiva con il Ct Davide Mazzanti e l’atleta italiana non è stata presa in considerazione nelle ultime partite. Prima le panchine all’Europeo, poi la mancata convocazione alle qualificazioni olimpiche, ufficialmente per un periodo di riposo.

Il gruppo è spaccato e la decisione di esonerare il Ct è sembrata quasi inevitabile già dai primi giorni di alta tensione. L’addio con Mazzanti è stato confermato in diretta dal presidente federale Giuseppe Manfredi. L’obiettivo è recuperare i rapporti anche con Moki De Gennaro, Caterina Bosetti e Ofelia Malinov e giocarsi le prossime partite con il gruppo al completo.

Il messaggio esplosivo di Paola Egonu

I problemi fuori dal campo hanno condizionato il rendimento di Paola Egonu e già dalle prossime settimane è prevista una reazione. Nel frattempo potrebbero emergere nuove verità. La 24enne è chiamata a rispondere sul campo e l’ultimo messaggio pubblicato sui social lascia poco spazio ad interpretazioni.

Il riferimento ai problemi con la Nazionale italiana sembra evidente. Tutto è nato da un post Instagram sul segno zodiacale: “sagittario: altro che sassolini dalle scarpe, tu c’hai proprio delle rocce da doverti togliere”, poi il commento di Paola Egonu: “direi montagne”.