Caso Egonu, il messaggio criptico sui social e l’appello di Francesca Piccinini

SportFair

Non si placano le polemiche in casa Italvolley e il chiaro riferimento è al caso Paola Egonu. La pallavolista, in campo mercoledì con Milano, continua a scatenare motivi di grande discussione e in particolar modo l’ultimo post (criptico) sui social non è passato inosservato. Il rapporto tra Paola Egonu e il Ct Davide Mazzanti è ai minimi storici e nel corso degli Europei di volley è andata in scena la rottura definitiva.

L’atleta azzurra non è stata presa in considerazione secondo le aspettative e poi non è stata convocata per le qualificazioni olimpiche.

Il messaggio sui social e l’appello di Francesca Piccinini

“… Stay genuine, tables will turn …”, il messaggio di Paola Egonu su Instagram. “Resta genuino, le cose cambieranno”, il riferimento alla ultime vicende sembra inevitabile.

Sull’argomento ha deciso di intervenire anche Francesca Piccinini, durante la telecronaca di Italia-Thailandia: “alle Olimpiadi dobbiamo andare con le migliori. Auspico una pace, come in tutte le cose bisognerà parlarsi e sistemare”.