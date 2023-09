Caso Egonu, il commento di Andrea Lucchetta è pesantissimo

SportFair

In casa Nazionale italiana di pallavolo continua a tenere banco il caso Paola Egonu, esclusa dall’elenco delle convocate per le qualificazioni Olimpiche per Parigi 2024 e dopo un Europeo da riserva. La rottura con il Ct Mazzanti è definitiva e sull’argomento ha deciso di intervenire l’ex campione azzurro Andrea Lucchetta.

“Si è fermata. È andata in Turchia per riempire la sua valigia di soldoni, ma doveva riempirla anche tecnicamente. È un’atleta di interesse internazionale, penso sia la quarta giocatrice nel suo ruolo. Deve continuare il suo percorso di crescita e Guidetti è un tecnico che riesce a dare gli strumenti giusti. Paola invece si è fermata.

Pressioni psicologiche non ci devono essere, bisogna avere degli obiettivi ben chiari. Rivelo una fragilità di gestione della sua immagine. Come giocatrice poi ci sono delle problematiche che il gruppo si porta dietro da qualche anno. La vittoria degli europei è stata solo una tregua”, le parole a ‘Radio anch’io: Sport’ su Rai Radio 1.