Un po’ Daft Punk, un po’ futuristico: Hamilton a Suzuka con un casco ‘limitless’ | FOTO

SportFair

Lewis Hamilton è uno dei piloti più stilosi del paddock di Formula 1 e la sua attenzione per la moda si riflette anche sul suo abbigliamento in pista. Se la tuta Mercedes è uguale a quella di George Russell, suo compagno nel team, per ovvie questioni di merchandising legate alla scuderia, il casco può essere personalizzato secondo la fantasia dei piloti.

Quello che Lewis Hamilton presenterà a Suzuka ha un design a dir poco futuristico. Il casco è stato realizzato insieme a Hajime Sorayama, famoso artista e illustratore giapponese che ha collaborato con Sony alla creazione di Aibo (il cane robot), ottenendo il Japan’s Grand Prize, il più autorevole premio al design Giapponese e l’esposizione permanente al MOMA e allo Smithsonian Institute Museum. Sorayama collabora inoltre con Nike, ha lavorato a diversi film di Hollywood, alla copertina dell’album “Just Push Play” degli Aerosmith e al merchandising per il decennale del mixtape di The Weeknd “Echoes of Silence”.

Il messaggio di Lewis

Lewis Hamilton è risultato, ovviamente, felicissimo della collaborazione. “LIMITLESS. Ho lavorato a questo casco con Hajime Sorayama, sono così fiero di come ha preso vita!! Sono stato un fan suo e dei suoi lavori per un lungo periodo e, fino al lancio di Plus 44 World, collaborare con lui è sempre stato un mio obiettivo. Non vedo l’ora che lo vediate in pista“, si legge sul profilo Instagram del pilota britannico.