Atletica, antidoping a sorpresa: scappano tutti, resta un solo finalista nei 100 m

Incredibile quanto successo ai Campionati Federali di atletica di Delhi. Durante il riscaldamento, presso il Jawaharlal Nehru Stadium, alla vista degli ufficiali antidoping della NADA, oltre il 50% degli atleti se l’è data a gambe lasciando lo stadio.

L’antidoping

Sui social era comparso un video in cui venivano mostrati mucchi di siringhe usate e, lo scorso 26 settembre, gli ufficiali della NADA si sono presentati sul posto per vederci chiaro. A quel punto, gli atleti, pur di non sottoporsi ai test, hanno preferito lasciare lo stadio. Singolare quanto accaduto nella finale dei 100 metri in cui solo Lalit Kumar si è presentato ai blocchi di partenza, mentre altri 7 si sono ritirati per “problemi muscolari”. Una coincidenza alquanto fortunata per il vincitore… Singolare la fuga di un ostacolista che ha continuato a correre anche dopo la fine della prova dileguandosi.

La delusione dell’unico partecipante

“Ero davvero emozionato di poter correre contro i miglior atleti del paese, ma nessuno si è presentato. Tutti erano spaventati dai test antidoping. In qualità di atleta, sono davvero ferito e deluso“, ha dichiarato Kumar a “Indianexpress.com”.

Ancora più incredibili poi le parole di un ufficiale di gara: “per la prima volta nella mia vita, ho visto una prova dei 100 metri con un solo partecipante. Non appena gli ufficiali della NADA sono arrivati nello stadio, il numero dei partecipanti ai campionati è sceso del 50 per cento“.