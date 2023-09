Brividi in casa Mihajlovic: la reazione della piccola Violante al ritratto di Sinisa | VIDEO

SportFair

E’ ancora fortissimo il dolore per la morte di Sinisa Mihajlovic, ex allenatore del Bologna e grande protagonista in panchina. Il tecnico serbo ha lottato come un leone contro una grave malattia, la leucemia. Gli ultimi anni non sono stati di certo facili e la decisione di continuare il suo lavoro in panchina ha confermato le grandi doti professionali e umane.

In casa Mihajlovic è stato immortalato un momento emozionante di un gesto della piccola Violante, figlia della secondogenita di Sinisa, Virginia, e del calciatore Alessandro Vogliacco. Il filmato è stato pubblicato sul profilo Instagram di Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa.

La nipote Violante ha abbracciato un ritratto del nonno con la sciarpa della Sampdoria al collo. “Abbracciami più forte”, il commento della signora Mihajlovic.