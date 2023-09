Boxe, Nicholas Esposito vs Tyrone McKenna per il Mondiale IBO pesi Welter

SportFair

Il 16 settembre 2023, a Dublino, presso la RDS Arena, Conlan Boxing organizza una card di pugilato con main event il match valido per il vacante titolo mondiale IBO dei pesi welter tra il pugile Tyrone McKenna e Nicholas Esposito della Opi Since 82.

Nicholas Esposito (17-0, 5KO), già campione italiano dei pesi welter con tre difese del titolo all’attivo, si appresta alla sfida più grande della sua carriera, per adesso. “The Good Boy” Esposito sta svolgendo il training camp nella sua città, Cremona, come sempre assistito dal fratello Mattia e dal padre Enzo del 969 Esposito Boxing Team. Nel corso dei mesi di preparazione, Nicholas ha potuto contare sul supporto dello spagnolo Sandor Martin (44-3-0, 14KO) come sparring partner, uno dei pugili della categoria superleggeri più forti al mondo.

“Sono consapevole della mia forza, dei miei mezzi tecnici e atletici e vado a Dublino per vincere il mondiale. Ci credo fortemente: il pugilato è il mio lavoro, la mia ragione di vita“, dichiara Nicholas Esposito.

Il suo avversario è Tyrone McKenna (23-3-1, 6KO), detto “Celtic Boy”, pugile eclettico dentro e fuori dal ring (conduce un podcast di successo oltremanica e ha diverse apparizioni come attore sul grande schermo), è un mancino tecnicamente dotato con un record segnato da grandi nomi, come la vittoria contro José Felix nei pesi superleggeri e il match contro l’attuale campione WBC della stessa categoria, Regis Prograis.

Sebbene non sia una delle quattro sigle principali (WBA-WBC-IBF-WBO), il titolo mondiale IBO sta diventando una cintura sempre più prestigiosa, detenuta da fighter di livello assoluto e sempre più contesa in card pugilistiche di prestigio internazionale.

“Abbiamo lavorato per diverso tempo a questo combattimento“, spiega Alessandro Cherchi di Opi Since 82 “siamo convinti che sia un matchmaking rilevante. Nicholas ha dimostrato tanto cuore e tanta determinazione nella sua carriera e adesso ha una chance incredibile per entrare da protagonista negli scenari più importanti della boxe. Sarà un incontro di qualità, ci aspettiamo un grande combattimento a Dublino“.