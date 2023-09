Berrettini sull’infortunio: l’esito degli esami, i tempi di recupero e il forfait in Coppa Davis

SportFair

Matteo Berrettini è reduce dal brutto infortunio agli US Open e dovrà saltare anche il prossimo impegno in Coppa Davis. La stagione del tennista romano è stata condizionata dai problemi fisici e gli ultimi aggiornamenti sono arrivati direttamente dal diretto interessato.

“Un mix di emozioni… Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato lesioni estremamente gravi come si era temuto- rottura parziale del legamento astragalico anteriore. Purtroppo però non riuscirò a recuperare in tempo per unirmi ai ragazzi e rappresentare i colori che più amo e a partecipare alla serie di tornei che si terranno in Asia.

Ho già iniziato la riabilitazione che spero mi possa far ricominciare a competere dopo il Master di Shanghai. Grazie come sempre per il supporto e i messaggi di affetto, siete speciali”. Si tratta di un mese di stop, visto che Shanghai è in programma dal 2 al 9 ottobre.