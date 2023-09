Berrettini deluso dopo l’infortunio agli US Open: il messaggio social

SportFair

Matteo Berrettini è reduce dal brutto infortunio alla caviglia durante la partita degli US Open contro il francese Arthur Rinderknech. Il tennista romano ha svelato i dettagli sulle condizioni fisiche attraverso un messaggio pubblicato sul profilo Instagram.

“Di certo i miei Us Open non sono terminati come speravo – ha scritto Berrettini – Sto aspettando l’esito degli esami e sono in stretto contatto con i medici da quando ho lasciato il campo. Grazie a tutti per i tanti messaggi. Presto vi darò ulteriori aggiornamenti”. Con ogni probabilità Berrettini non prenderà parte alle gare di Coppa Davis di Bologna, come confermato da Filippo Volandri.