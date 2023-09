SportFair

Esordio positivo per Lorenzo Musetti nell’ATP di Pechino. Dopo la vittoria di Sinner contro Evans, arriva un’altra gioia per il tennis azzurro. Lorenzo Musetti, numero 18 al mondo, ha superato il numero 14 del ranking ATP Karen Khachanov, abbinamento alquanto complicato per un primo turno.

Musetti si è imposto in 1 ora e 56 minuti di gioco portandosi a casa il pass per gli ottavi del torneo con il punteggio di 3-6 / 6-1 / 2-6.