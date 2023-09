Sinner si fa male e chiama il medico, Evans lo deride: brutto gesto a Pechino | VIDEO

Esordio vincente per Jannik Sinner nell’ATP di Pechino. Il tennista italiano ha avuto la meglio su Daniel Evans al termine di un match combattuto, durato 2 ore e 50 minuti, vinto al terzo set. Sinner ha dovuto fare i conti con un brutta caduta e anche con un problema alla coscia, un dolore acuitosi durante il match e che lo ha costretto a chiamare un medical timeout.

Nonostante l’espressione dolorante dell’azzurro, Daniel Evans non sembra aver creduto all’infortunio. Il tennista britannico ha deriso Sinner imitandolo, facendo finta di zoppicare e usando la racchetta come bastone. Un gesto di cattivo gusto verso Sinner, giocatore sempre molto corretto che, alla fine dell’incontro, ha dedicato al suo avversario anche un applauso sportivo.

Jannik calls the physio, he started limping at the beginning of the 3rd set. Evans mock him… pic.twitter.com/9g1HjcKiNJ

— Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) September 29, 2023