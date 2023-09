ATP Pechino, Arnaldi si ferma agli ottavi di finale contro Jarry

SportFair

In attesa delle super sfide Alcaraz-Musetti e Nishioka-Sinner, si è interrotto il percorso di Matteo Arnaldi all’ATP Pechino. Il numero 48 al mondo, reduce da un ottimo momento di forma, si è fermato agli ottavi di finale contro Nicolas Jarry.

Il cileno, in svantaggio di un set, è stato in grado di ribaltare la situazione e chiudere in tre set. L’avvio è equilibrato e l’italiano vince il primo set al tie-break (7-4).

La partita continua sul filo dell’equilibrio e anche il secondo set si chiude al tie-break, questa volta a favore del cileno. Nel terzo e decisivo set Jarry vince con il punteggio di 3-6.