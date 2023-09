ATP Chengdu, Musetti ko in semifinale: Siafulin avanti in 2 set

SportFair

Si chiude in semifinale, dopo 1 ora e 29 minuti di gioco, il torneo di Chengdu per Lorenzo Musetti. Il tennista italiano, numero 18 al mondo, seconda forza del seeding del torneo, è stato sconfitto in due set dal russo Siafulin, numero 55 ATP.

Sotto 6-3 al primo set, Lorenzo Musetti è stato costretto a richiede un medical timeout a causa di un problema fisico. Ripreso l’incontro, seppur con qualche acciacco, il tennista italiano ha provato a ribaltare l’esito della gara che ha però visto trionfare Siafulin con il punteggio di 6-4.