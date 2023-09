Aston Martin, svolta al femminile: Jessica Hawkins brilla nei test di Formula 1

SportFair

Jessica Hawkins scrive una nuova pagina di storia della Formula 1 al femminile. La giovane pilota 28enne, ex parecipante della W Series e ambasciatrice di Aston Martin, è scesa in pista giovedì 21 settembre all’Hungaroring completando il suo primo test alla guida della AMR21. Sono stati 26 giri emozionanti alla guida della monoposto che corse nel Mondiale 2021.

Una nuova tappa fondamentale nella carriera della Hawkins, ex campionessa nazionale di kart, con un passato in Formula Ford, Formula 4, British Touring Car Championship, Jaguar I-Pace eTrophy e nella Mini Challenge UK Pro Class. Ma non solo: ha lavorato anche come stuntwoman sia per Fast and Furious Live sia come Bond Girl per la nota saga cinematografica dedicata a James Bond.

L’emozione di Jessica

“Voglio ringraziare di cuore tutti i componenti del team AMF1 per aver avuto fiducia in me, per aver creduto in me e per avermi dato questa opportunità – ha affermato Hawkins – Mi ci è voluta ogni goccia di sangue, sudore e lacrime per arrivare qui. Quando ho sentito per la prima volta che poteva essere una possibilità, quasi non potevo crederci. Ho dovuto tenerlo segreto per mesi ormai, il che è stato piuttosto difficile! Ne è valsa assolutamente la pena e mi ha dato riscontri davvero preziosi.

Niente è paragonabile all’accelerazione e alla frenata di una vettura di Formula 1 e, visti i dati, sono davvero orgogliosa della mia prestazione. – ha aggiunto – Guidare l’AMR21 è stato per me un sogno diventato realtà e che ero pronta a realizzare da molto tempo. Continuerò a spingere per ottenere di più e, nel frattempo, voglio ispirare altre donne e far loro sapere che dovrebbero seguire il loro sogno, qualunque esso sia“.

Il direttore del programma Evolution dell’Aston Martin, Robert Sattler, ha dichiarato: “Jessica è stata eccelsa nel suo primo test di F1. Dopo l’installation lap abbiamo avuto un piccolo ritardo perché il circuito è stato colpito da una forte pioggia. Ciò ha portato ad una pista umida e durante la sua prima corsa vera e propria c’erano ancora alcune zone bagnata in alcune curve. Jessica ha progressivamente acquisito velocità su una pista difficile, gestendo in modo impeccabile la complessità della vettura AMR21.

Il suo feedback è stato preciso e correlato con i nostri dati. Dopo tre giri, la pista si era asciugata e lei stava già raggiungendo le velocità sul giro di riferimento. Nel complesso, Jessica ha eseguito un eccellente programma di test con un atteggiamento molto professionale e speriamo di vederla di nuovo presto in macchina“.