Arnaldi strepitoso agli US Open: supera Norrie e vola agli ottavi

Matteo Arnaldi si conferma in un momento magico agli US Open e vola agli ottavi di finale della competizione. E’ una giornata magica per i tifosi italiani in attesa del match tra Wawrinka e Sinner. L’impresa del giorno è stata realizzata da Arnaldi, in grado di imporsi contro Cameron Norrie.

L’italiano è stato autore di una prestazione da stropicciarsi gli occhi e la sfida si è conclusa in poco meno di due ore. Il risultato di 3-0 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro e l’azzurro è stato in grado di ribaltare ogni pronostico della vigilia. La gara si è chiusa senza problemi per Arnaldi, capace di vincere 6-3, 6-4, 6-3. Nel prossimo turno la sfida al vincente tra Alcaraz e Evans.