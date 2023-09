L’Arabia Saudita si prende anche la boxe: novità pazzesca su Usyk-Fury

SportFair

Continua la svolta ‘sportiva’ dell’Arabia Saudita. Dopo i grandi passi in avanti fatti nel mondo del pallone, con i tanti milioni spesi per portare grandi star del calcio nel massimo campionato saudita, adesso tocca anche alla boxe. Il grande match per la riunificazione di tutte le cinture dei pesi massimi tra il britannico Tyson Fury, campione del mondo della sigla Wbc, e l’ucraino Oleksandr Usyk, detentore delle corone mondiali Wba, Wbo e Ibf si terrà in Arabia Saudita.

Da definire ancora luogo e coordinate temporali. Lo ha annunciato l’organizzatore Frank Warren. “Siamo entusiasti che finalmente si svolgerà questo combattimento – le parole di Warren -, si tratta del più grande incontro che si potesse organizzare un questo sport. I pesi massimi catturano sempre l’immaginario popolare, e sono certo che questo sarà il match del secolo“.

Prima di affrontare Usyk, Tyson Fury, detto ‘Gypsy King’ per le sue origini gitane, sosterrà un incontro di esibizione, anche questo in Arabia Saudita, il prossimo 28 ottobre a Riad, in cui se la vedrà con la star della Arti marziali miste (Mma) Francis Ngannou.