Termina dopo appena 72 minuti il cammino nel WTA di Praga di Lucrezia Stefanini, numero 102 WTA, eliminata al primo turno sul cemento della capitale della Repubblica Ceca da Kaia Kanepi, numero 92 al mondo.

Un esordio amaro per Stefanini che si è arresa in due set conclusi con il punteggio di 2-6 / 3-6 nei quali non è riuscita a trovare una contromisura al gioco della 38enne estone.