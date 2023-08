WTA Montreal, litigio Collins-Sakkari: “stai zitta”, palla verso il pubblico | VIDEO

Situazione piuttosto calda nel corso del match del WTA di Montreal fra Danielle Rose Collins e Maria Sakkari. La tennista greca, sotto 6-4 – 2-1, è apparsa particolarmente nervosa, al punto da spedire una pallina tra il pubblico con un gesto di stizza dopo una prima di servizio sbagliata. La pallina non ha colpito nessuno e la tennista si è subito scusata con la parte di pubblico presente in quel settore.

Collins ha però voluto sottolineare ugualmente il gesto chiamando in causa il giudice di sedia: “hai visto che cosa è appena successo?“. Sakkari ha quindi interrotto la sua battuta è ha risposto a tono: “non ho colpito nessuno“. Collins, infastidita, ha tagliato corto: “stai zitta, chiudi la bocca“. “Qual è il tuo problema?“, le ha risposto Sakkari. L’arbitro a quel punto è intervenuto per calmare definitivamente gli animi.

Tense moment at WTA 1000 Montreal tonight between Sakkari and Collins.

I agree with Collins here–the officials need to be way stricter on players recklessly smacking the ball and throwing racquets into the stands.

Should be no looking the other way when that happens. pic.twitter.com/fpsA6MSnm2

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 10, 2023