Wanda Nara, parla la famiglia: la dedica della mamma e la frase della sorella

Dall’Argentina continuano ad arrivare notizie sulle condizioni di salute di Wanda Nara, moglie dell’attaccante dal Galatasaray Mauro Icardi. La showgirl argentina ha scoperto di avere una malattia, i dettagli non sono stati svelati ma un giornalista ha parlato di leucemia.

“Wanda è una persona che pensa molto a noi, ma in certi momenti l’unica cosa che conta è che stia bene. Non come la prendiamo noi”, le parole della sorella Zaira al programma tv argentino Socios del espectaculo. “Siamo un clan. Bisogna unire le forze per sostenerla. Quello che meno desidero è che si preoccupi di come la prendiamo. Sono qui per aiutarla e fare quello che deve fare”.

“Wanda sta attraversando un momento molto personale. Penso che l’abbia aiutata molto avere il coraggio di dire: “sono in un momento di pace e tranquillità”, quindi per fortuna riesce a gestire altre cose con maggiore leggerezza, che forse a un certo punto non so come l’avrebbe presa”, ha confermato Zaira.

Nora Colosimo, la madre di Wanda Nara, ha dedicato un messaggio alla figlia con un post su Instagram: “d’ora in poi, tutti noi siamo con te e per te. Andiamo Wan! Ancora uno… Ce la puoi fare!”.