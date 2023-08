Vuelta di Spagna, progettavano attentato ai ciclisti: interviene la polizia | VIDEO

SportFair

Non bastavano i chiodi sulla strada che hanno causato diverse forature al gruppo. Durante il passaggio della Vuelta di Spagna era stato progettato un vero e proprio attentato contro l’incolumità degli atleti. Sul percorso della terza tappa, quella che da Suria portava ad Arinsal, degli uomini avevano progettato di versare 400 litri di olio sull’asfalto.

L’intervento della polizia spagnola ha impedito una vera e propria catastrofe sportiva che poteva costare diversi infortuni (o peggio) ai ciclisti e naturalmente falsare la regolarità della tappa. Gli attentatori, attraverso un collegamento con alcuni tubi a una cisterna, volevano far defluire l’olio prima dell’entrata in una galleria. Fortunatamente i militari li hanno fermati in tempo.

🤬Hay que estar muy mal de la cabeza para hacer estas cosas!

😤Con este mecanismo pretendían verter aceite en la vía por dónde pasaba el pelotón de #LaVuelta23 pic.twitter.com/cY5ev1blSg — NotiCiclismo ➡ 🇪🇸 #LaVuelta23 (@Noticiclismo1) August 29, 2023