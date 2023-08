Vuelta di Spagna, Groves vince sotto la pioggia: Piccolo in rosso, i big protestano

SportFair

Dopo la cronosquadre inaugurale di ieri, la Vuelta di Spagna continua quest’oggi con la seconda frazione, 181.8 km da Matarò a Barcellona, con la presenza del Coll de Sant Bartomeu come principale asperità di giornata. Tappa caratterizzata da avverse condizioni meteo, con la pioggia a bagnare il passaggio dei ciclisti. La direzione gara ha scelto di neutralizzare gli ultimi 9 km andando incontro alle richieste dei ciclisti, per la vittoria finale è comunque valido il passaggio sul traguardo.

Il successo di tappa va ad Andreas Kron della Lotto Dstny che dedica la vittoria al compagno De Decker, scomparso in seguito a un incidente stradale nei giorni scorsi. Seonda piazza per Kaden Groves davanti agli azzurri Andrea Vendrame e Andrea Bagioli.

Il gruppo sceglie di non correre rischi nei 9 km finali con un accordo generale che ha visto i big, fra i quali Evenepoel e Vingegaard, tenere tutti a freno per un arrivo a rilento verso Barcellona. Una sorta di protesta per le condizioni in cui si è corso quest’oggi. Andrea Piccolo in Maglia Rossa.

Classifica generale

Andrea Piccolo 04H 27′ 31” Javier Plomo +11

In aggiornamento