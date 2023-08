Vuelta di Spagna, Evenepoel stravince ad Arinsal: poi investe e cade | VIDEO

SportFair

Dopo due tappe complicate dal punto di vista meteorologico e organizzativo, con tanto di feroci polemiche, nella terza tappa della Vuelta di Spagna c’è spazio solo per il ciclismo. Finalmente. primo arrivo in salita nella frazione che porta da Suria ad Arinsal, 158.5 km complessivi con tanto di sconfinamento ad Andorra e le salite del Coll d’Ordino e di quella finale che porta al traguardo.

In salita si fa notare Damiano Caruso, seppur nel tratto finale i big di classifica lo riassorbono. Sepp Kuss prova a spaccare il gruppo con una rasoiata, ma viene ripreso anche lui. Il gruppetto dei big arriva alla volata finale nella quale Evenepoel cambia marcia e lascia il fumo dietro di sè a Vingegaard, Ayuso e Roglic.

Il ciclista belga va così forte che non riesce a frenare in tempo e dopo aver superato il traguardo colpisce in pieno una donna finendo sull’asfalto. Una brutta caduta per Evenepoel che rimedia un taglio sul viso con una copiosa fuoriuscita di sangue.

Classifica generale Vuelta di Spagna 2023

Evenepoel 8 H 43′ 11” Mas +5 Martinez +11 Vingegaard +31 Vlasov +33 Uijtebroeks +33 Bardet +35 Buitrago +35 Kelderman +37 Roglic +37