Vuelta di Spagna, la denuncia di Caruso: “chiodi sull’asfalto, pazzi criminali” | FOTO

“Questo è quello che qualche pazzo criminale ha buttato oggi sulla strada“. È il messaggio che Damiano Caruso, ciclista della Bahrain-Victorious, ha voluto lanciare attraverso le pagine de “La Gazzetta dello Sport” denunciando la presenza di chiodi sull’asfalto della Vuelta di Spagna. Un episodio senza senso, in grado di mettere a rischio la salute dei ciclisti non solo a causa dei danni alle bici, ma anche per eventuali cadute in un tracciato reso scivoloso dalla pioggia come quello della tappa di ieri a Barcellona.

Tra gli altri ciclisti intervenuti sulla vicenda, anche il giovane spagnolo della Uae Ayuso ha denunciato quando accaduto. Purtroppo, anche al Tour de France era stata denunciata la presenza di chiodi sull’asfalto, in diverse tappe.