Usyk si conferma campione del mondo dei pesi massimi: Dubois ko al nono round | VIDEO

E’ andato in scena l’incontro tra Oleksandr Usyk e Daniel Dubois per il Mondiale dei pesi massimi 2023. L’ucraino, dopo aver sconfitto Anthony Joshua e conquistato i titoli WBA, IBF, WBO e IBO, è stato in grado di confermare il titolo di campione. Usyk si presentava da favorito dopo il record di 20 vittorie e nessuna sconfitta.

Di fronte Daniel Dubois, pugile britannico protagonista di 19 vittorie e una sconfitta. Il teatro dell’incontro è stata la Tarczynski Arena di Wroclaw, in Polonia. Il primo round si chiude in sostanziale parità, senza colpi significativi. Nel secondo round si registra il primo scossone, a favore dell’ucraino.

Usyk si conferma anche al terzo roud, il quarto è invece equilibrato. Colpo basso di Dubois e l’ucraino è visibilmente nervoso. Usyk prova a chiudere all’angolo l’avversario, ma il britannico esce fuori. Adesso l’atteggiamento di Usyk è cambiato, decisamente aggressivo e domina completamente l’ottavo round.

Usyk manda a terra l’avversario e la vittoria è ormai vicinissima. Colpo devastante dell’ucraino che manda ko Dubois, a metà del nono round. Usyk si è dimostrato uno dei migliori al mondo, è nuovo record: 21 vittorie, 0 sconfitte.

