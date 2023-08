US Open, i risultati: Camila Giorgi subito eliminata, partita pazzesca Trevisan-Putintseva

SportFair

Si sono concluse altre due partite agli US Open, in campo femminile. E’ già finita l’avventura di Camila Giorgi, in grossa difficoltà anche dal punto di vista fisico. Come da pronostico della vigilia, l’italiana è stata sconfitta da Jessica Pegula in appena un’ora e 24 minuti. La sfida non è stata mai in discussione e si è conclusa con un doppio 2-6.

Spettacolare e ricca di emozioni la sfida tra Martina Trevisan e Yulia Putintseva. Il primo set è senza storia e si chiude con un netto 0-6 a favore della kazaka. Nel secondo set si registra la reazione dell’azzurra che vince al tie-break con un nettissimo 7-0. Anche il terzo e decisivo set si decide al tie-break, ancora a favore dell’italiana (10-8). Nel prossimo turno Trevisan dovrà vedersela contro la fortissima Vondrousova.