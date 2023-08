US Open, Sinner al secondo turno: è derby! Impresa Bronzetti

SportFair

Dopo la vittoria di Matteo Berrettini nella serata di ieri, in tarda nottata arriva un’altra buona notizia per il tennis italiano agli US Open. Jannik Sinner supera brillantemente il tedesco Yannick Hanfmann in 3 set, vinti con il punteggio di 3-6 / 1-6 / 1-6, e accede al secondo turno dello Slam americano. Sarà derby italiano contro Sonego.

Nel WTA una vera e propria impresa a tinte azzurre. Lucia Bronzetti, numero 76 del ranking femminile, batte la numero 12 al mondo Barbora Krejcikoca. La tennista azzurra si è imposta in 2 set vinti, dopo 2 ore e 10 minuti di match, con il punteggio di 6-4 / 7-6 (7-3)-