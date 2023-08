Tenta di entrare nella sede di Sky: le guardie lo bloccano, muore poco dopo

SportFair

Un uomo, che al momento non è ancora stato identificato, è morto fuori dalla sede di Sky di via Russolo, a Milano (zona Rogoredo) nella notte fra sabato e domenica 20 agosto. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora poco chiare e toccherà agli inquirenti far luce sulla vicenda. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, in forte stato di alterazione, avrebbe tentato di fare irruzione dentro la sede di Sky. Due vigilantes sarebbero intervenuti per fermarlo.

Successivamente l’uomo sarebbe stato colto da malore. Le stesse guardie avrebbero prestato i primi soccorsi, tentando di rianimarlo utilizzando anche il defibrillatore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica. L’uomo è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano, ma è morto poco dopo. Entrambi i vigilantes sono stati indagati per omicidio colposo. Sul caso indaga la squadra mobile della questura.