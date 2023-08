Trentino Cup, l’Italia trionfa: gli azzurri spazzano via la Cina di Kyle Anderson

SportFair

Dopo il successo contro la Turchia, arrivato all’overtime dopo un clamoroso buzzer beater da campo a campo per il pareggio, l’Italia vince senza patemi la seconda partita della Trentino Cup contro la Cina del cestista NBA Kyle Anderson (naturalizzato da poco). Partita in bilico solo per i primi 20 minuti, poi gli azzurri cambiano marcia e vincono in scioltezza 79-61.

Matteo Spagnolo nominato MVP del torneo, per lui 13 punti nella serata odierna. Diouf ne mette a segno 12, 11 per la coppia Ricci-Caruso, 10 per Procida autore di una super schiacciata. Prosegue con segnali positivi il cammino verso i Mondiali 2023.