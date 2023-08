Tennis, perchè Iga Swiatek si allena con del nastro adesivo sulla bocca?

SportFair

Gli allenamenti di Iga Swiatek, numero 1 del tennis femminile, in vista del WTA di Montreal, sono diventati particolarmente virali a causa di un particolare dettaglio. La tennista polacca è stata fotografata mentre si allenava con del nastro adesivo a tapparle la bocca.

Una scelta piuttosto inusuale che ha scatenato le teorie più disparate (come tenerla in apnea e poi ‘liberarla’ in campo, impedirle di dire parolacce o di parlare troppo con se stessa ecc.). Il nastro adesivo ha uno scopo ben preciso.

La spiegazione

La scelta, che sarebbe stata frutto di un’idea del preparatore atletico della tennista, Maciej Ryszczuk, permetterebbe alla numero 1 del tennis di abituarsi a respirare con il naso. La respirazione dal naso, infatti, permette di far affluire in modo più diretto un sangue ossigenato nei muscoli. E più ossigeno equivale a un minor rischio di trovarseli bloccati dall’acido lattico nei momenti di sforzo.

“È più difficile respirare solo usando il naso, ed è più facile che la mia frequenza cardiaca aumenti. Non lo spiegherò alla perfezione perchè non sono un’esperta (…) Ma di sicuro avverto delle difficoltà maggiori nelle cose che faccio con quel nastro adesivo sulla bocca. Quindi immagino che sia un modo per lavorare sulla mia resistenza“, ha dichiarato Swiatek.