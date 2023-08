Tennis, tutti pazzi per Caroline Ruud: la sirena danese sorella di Casper | FOTO

SportFair

Con il ritiro di Federer e le condizioni fisiche precarie di Nadal, dei vecchi Big-3 resta il solo Novak Djokovic al top. Le nuove generazioni del tennis stanno prendendo piede con giovani talenti pronti a spezzare il legame con il passato e portare anche il mondo della racchetta in un’altra era. Uno dei protagonisti più attesi è Casper Ruud, tennista danese che vanta già 10 titoli ATP (250), ha sfiorato la posizione numero 1 del ranking e anche il primo titolo Slam per due volte al Roland Garros e una agli US Open.

Approfondendo la conoscenza del tennista danese, molti tifosi hanno ‘scoperto’, attraverso i social, l’esistenza della sorella Caroline. E sono letteralmente impazziti. Il motivo è presto detto. Caroline Ruune è splendida! Lunghi capelli biondi, fisico tonico grazie ai continui allenamenti che lei stessa posta su Instagram, un sorriso dolce e una bellezza mai volgare hanno conquistato tutti.