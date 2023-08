SportFair

Inizia la domenica del GP dell’Austria con il consueto appuntamento con il Warm up della mattina. Ultima chance per i piloti per sistemare le ultime traiettorie e migliorare il feeling con la propria moto sulla pista austriaca in vista della gara del pomeriggio.

Il tempo più veloce della sessione mattutina lo ha firmato Enea Bastianini in 1:29.517. Alle sue spalle Fabio Quartararo e Alex Marquez. In 9ª posizione Marco Bezzecchi davanti a Pecco Bagnaia (10°).