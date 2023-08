Sofie Storm Gregersen, la fidanzata del calciatore Lindstrom è una modella di Copenaghen | FOTO

SportFair

Jesper Lindstrom è arrivato in Italia per la firma del contratto e le visite mediche con il Napoli. Il danese è reduce dall’esperienza all’Eintracht Francoforte e l’intesa con il club tedesco è stata raggiunta per un prestito di 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 20. Per il calciatore il contratto fino al 2028 a 2,3 milioni di euro a stagione.

Jesper Lindstrom è un calciatore danese classe 2000 in grado di giocare in diversi ruoli del reparto avanzato. E’ principalmente un esterno sinistro con possibilità di giocare anche da trequartista o da seconda punta. Si tratta di un calciatore di notevole velocità, abile nel dribbling e nell’uno contro uno.

La prima esperienza della carriera è stata con la maglia del Brondy e il rendimento è stato di ottimo livello. Nel 2021 il passaggio all’Eintracht Francoforte e il definitivo salto di qualità. E’ anche nel giro della Nazionale danese. Sui social è molto attivo come confermano le foto in compagnia della bella fidanzata: Sofie Storm Gregersen è una modella di Copenaghen. In alto la fotogallery.