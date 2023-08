Sinner è in finale all’ATP Toronto! Battuto Tommy Paul, adesso De Minaur per la storia

SportFair

Notte da leoni per Jannik Sinner, in grado di vincere la semifinale del Masters 1000 di Toronto contro lo statunitense Tommy Paul con un doppio 6-4 e staccare il pass per la finale. E’ già altissima l’attesa per l’ultimo atto contro Alex De Minaur, australiano n.18 al mondo, che ha battuto 6-1, 6-3 lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Lo statunitense aveva eliminato a sorpresa in semifinale Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo e grande favorito alla vittoria finale, mentre Jannik Sinner aveva battuto Gael Monfils con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. Se Sinner dovesse vincere il titolo in Canada, si troverebbe allo stesso best ranking di Matteo Berrettini al numero 6 del mondo.