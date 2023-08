SportFair

Momenti di paura per Simone Consonni nella mattinata odierna. Il ciclista italiano, impegnato in un’uscita in bici in allenamento insieme a Francesco Lamon, è stato investito da un uomo sulla E-mtb mentre si trovava sulla pista ciclabile.

Il ciclista azzurro è finito a terra e successivamente è caduto nel canale vicino. Simone Consonni ha rimediato la frattura dello scafoide sinistro e una frattura alla clavicola destra per le quali dovrà operarsi.